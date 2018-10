Cooler Master Cosmos C700M : parois vitrées, modularité et LED RGB pour 439,99 euros

Le constructeur n'est en effet pas un débutant dans le domaine. Il proposait jusque-là son Portal (AC2400) pouvant couvrir jusqu'à 557m² avec deux appareils.

Le Sila arbore déjà un design plus proche des codes de la marque avec sa robe noire et ses lignes plus droites. D'un point de vue technique, il passe à de l'AC3000 avec la gestion du Wi-Fi 802.11ac sur 160 MHz : 1734 + 866 Mb/s en complément des 400 Mb/s du 802.11n.

Il reprend les avantages du modèle précédent comme la gestion des canaux DFS et peut être piloté via une application mobile. Il intègre neuf antennes, propose quatre ports Gigabit (dont un WAN), un USB 2.0 et un USB 3.0.

Son tarif explose par contre : 299,99 euros contre 169,99 euros pour le Portal. Un tarif proche de kits comprenant au moins un satellite chez la concurrence. Autant dire que cela risque d'être, pour beaucoup, un élément rédhibitoire.