Contrôle parental et vérification d’âge sur les plateformes d’hébergement de vidéos

Après la version originale et la 3DS XL, la New 3DS est à son tour « listée [...] parmi les modèles dont la production est désormais arrêtée », explique GameBlog.

Toutes ne le sont pas encore, puisqu'il reste la New 3DS XL et les 2DS (XL). Par contre, « le planning officiel des sorties [...] ne permet même plus de cocher la case 3DS, ce qui signifie donc qu'à moins d'un miracle, plus aucun jeu ne sortira en cartouche sur la machine », expliquent nos confrères.