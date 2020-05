Contrôle parental : l’application Microsoft Family Safety disponible en bêta fermée sur Android et iOS

Fin mars, Microsoft annonçait l’abonnement Microsoft 365 (ex-Office 365) avec son application Safety de contrôle parental. Elle est désormais disponible en bêta fermée sur Android et iOS.

Elle permet aux parents et enfants d’avoir un bilan de leur temps d’écran et de fixer des limites horaires et/ou de durée par application. Mais aussi de bloquer les contenus pour adultes sur Edge et certains téléchargements depuis le Microsoft Store.

Si vous souhaitez vous inscrire tenter de participer à la bêta, un formulaire est disponible ici. Pour rappel, Windows 10 propose déjà un contrôle parental via la création d’un groupe famille