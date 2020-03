Continuité pédagogique : EdTech met à disposition des ressources pour les parents et les enseignants

Il s’agit d’une association regroupant « les entrepreneurs français qui ont décidé de rendre la technologie et l’innovation utiles à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie ».

Face aux mesures de confinements, elle entend jouer un rôle de soutien aux personnels enseignants et administratifs, aux familles et aux élèves, en rappelant que la mission de continuité pédagogique « est d’abord celle des enseignants et des pouvoirs publics »… avec des ratés à l’allumage comme nous avons pu le voir.

Plusieurs offres sont ainsi mises à disposition. Quelques exemples : assurer l’enseignement et passer des examens à distance, apprendre des langues, maîtriser le numérique, accéder aux ressources pédagogiques, etc.

Le public concerné va de la maternelle jusqu’au lycée et aux études supérieures. « Dans le cadre des offres solidaires, nous encourageons les entreprises du numérique éducatif à aller encore plus loin et à s’engager à la réversibilité totale et sans condition de l’ensemble des données », ajoute EdTech.