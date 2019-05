Contenus éducatifs pour enfants : Netflix rachète StoryBots

Créée par Gregg et Evan Spiridellis, la société est principalement connue pour sa série « Ask the StoryBots », disponible sur Netflix. Elle met en scène cinq petites créatures tentant d'apporter des réponses sur des questions comme « pourquoi le ciel est-il bleu ? » , « comment arrive la nuit ? » et « pourquoi faut-il se brosser les dents ? ».

Le but de ce rachat est de produire davantage de contenus autour des StoryBots, en élargissant leur champ d'action à d'autres domaines, mais a priori toujours dans le monde éducatif. Le montant de la transaction n'est pas connu.

Ce rachat est également un moyen pour Netflix de se renforcer alors que le lancement de l'offre de streaming de Disney, alias Disney+, se rapproche à grands pas. Il est pour rappel programmé pour le 12 novembre aux États-Unis.

Le géant des médias pourra piocher dans ses nombreuses branches : Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, 21st Century Fox, National Geographic Channel,etc.