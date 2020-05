Contentsquare lève 190 millions de dollars, Cédric O parle d’une « nouvelle licorne »

Ce tour de table a été mené par BlackRock et « la plupart des investisseurs existants – Bpifrance (via son pôle fond Large Venture), Canaan, Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe, H14 et KKR – ont participé à cette nouvelle levée ».

Le financement total de la société est désormais de 310 millions de dollars, mais elle ne donne aucune indication sur sa dette ou sa valorisation. Sur Twitter, Cédric O évoque une « licorne », c’est-à-dire un startup de moins de 10 ans dépassant le milliard de dollars de valorisation. Il annonce aussi que la levée de fonds est de 190 millions d’euros, mais il s’agit bien de dollars. Dans tous les cas, cela reste « une nouvelle importante pour la France, nos emplois et notre rayonnement technologique ».

Cette manne financière servira à « investir massivement dans l’innovation, notamment dans l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive, et de poursuivre sa forte croissance en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient ».

Pour rappel, Contentsquare propose une « plateforme d’Experience Analytics [qui] capture des milliards de données comportementales en ligne et les transforme en recommandations par tous ». Elle revendique « chaque jour 10 milliards d’interactions client et près d’1,4 milliard de dollars de transactions en ligne ».