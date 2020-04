Contact tracing : le Comité européen de la protection des données dévoile ses lignes directrices

Alors que les initiatives et protocoles autour du contact tracing se multiplient avec des orientations parfois bien différentes, l’EDPB (European Data Protection Board) a mis en ligne ses lignes directrices sur la question.

Le Comité prévient que ses « conseils ne sont ni normatifs ni exhaustifs, et ont pour but de fournir des indications générales aux concepteurs et réalisateurs d'applications ». Le but étant que « la protection des données personnelles puisse être garantie dès le début de la conception ».

Il ajoute que « les conditions dans lesquelles ces applications contribueraient efficacement à la gestion de la pandémie ne sont pas encore établies. Et ces conditions devraient être établies avant toute mise en œuvre d'une telle application ».