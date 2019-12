Console VCS : Atari dévoile un document de synthèse, la production en masse approche à grands pas

Annoncée depuis maintenant plusieurs années, la console a eu droit à plusieurs changements et reports. Aux dernières nouvelles, elle est attendue pour mars 2020 et exploitera finalement un processeur AMD Ryzen Embedded série R1000.

Deux versions seront disponibles : VCS 400 Base édition avec 4 Go de mémoire et du streaming en 1080p, ainsi que VCS 8000 édition avec 8 Go de mémoire et de la vidéo en 4K UHD à 60 fps. Dans les deux cas, la mémoire est extensible.

Des photos, des détails sur les titres et la console sont disponibles dans ce document. Pour en apprendre davantage, vous pouvez également lire l'interview du directeur de l'exploitation d'Atari, Michael Arzt.

Des photos des premiers exemplaires de pré-production sont également proposées. Michael Arzt affirme au passage que les consoles (et les accessoires) sont en train de subir les derniers tests avant le lancement de la production de masse.

Dans tous les cas, le fabricant prévient : « Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur »