Console Scaleway : l'accès multi-utilisateurs arrive, la gestion plus fine des tokens d'ici fin juin

Dans nos récents articles sur l'Object Storage et le stockage en ligne, nous avons évoqué l'offre de l'hébergeur français, intéressante par ses tarifs et ses 75 Go offerts.

Mais nous avons aussi relevé un frein à l'adoption de cette plateforme, notamment pour un usage en production : sa gestion des jetons d'accès (tokens) au sein de son interface (la Console), trop basique.

Si l'on peut créer différents jetons et préciser leur « utilité », ils ne peuvent pas être limités à certains services, certaines instances ou même certains bucket de données.

Interrogé, Arnaud de Bermingham nous confirme que cela arrive. D'ici « quelques jours », un accès multi-utilisateurs sera proposé, avant une meilleure granularité dans les accès attendue pour la fin juin.