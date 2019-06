Conseil de l’ordre des journalistes : Cédric O rétropédale

La direction générale de la Police nationale et Orange Cyberdefense ont signé un partenariat pour renforcer le partage d’informations et les analyses en matière de logiciels malveillants.

Cet accord, passé le 26 juin, entend « partager des bonnes pratiques dans les domaines technique et organisationnel », « élaborer des contenus et des outils permettant d’anticiper les cyberattaques prenant pour cible les entreprises », « apporter un soutien aux enquêtes par une meilleure connaissance de l’écosystème cybercriminel » et enfin « mettre en œuvre des formations communes ».

« Avec cette convention, nous renforçons notre approche partenariale pour disposer des meilleures sources d’information afin de traiter les nouvelles formes de cybermenaces le plus en amont possible » assure Orange Cyberdefense, qui salue cette coopération « pour la défense des entreprises et du grand public face aux cyberattaques ».