Conseil d’État : « pas d’urgence justifiant la suspension des textes relatifs au déploiement de la 5G »

L'institution avait été saisie par deux associations de défense de l’environnement (PRIARTEM et Agir) afin de « suspendre le décret fixant les prix de réserve et les redevances pour l’utilisation des bandes de fréquences nécessaires au déploiement de la 5G, et l’arrêté organisant la procédure d’appel d’offre, d’enchère puis de déploiement après octroi des fréquences aux opérateurs ».

Le Conseil d’État précise que les deux associations « critiquent notamment l’absence d’évaluation environnementale préalable au déploiement de la 5G, et ses conséquences environnementales et sanitaires ».

Dans un communiqué, il « a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence justifiant la suspension des textes relatifs au déploiement de la 5G », mais ajoute qu’il « se prononcera sur le fond du dossier avant l’été 2020 ».