Connexions chiffrées : l'autorité StartCom jette l'éponge

L'univers des MOBA est impitoyable, et il est bien difficile de venir concurrencer les trois cadors du secteur : DOTA 2, Heroes of the Storm et League of Legends. L'éditeur coréen NCsoft vient d'ailleurs de l'apprendre à ses dépens.

Quelques mois seulement après le lancement de Master X Master, l'entreprise reconnaît son échec et son « incapacité à se connecter avec les joueurs ». Pour remercier sa petite communauté quelques semaines avant la disparition définitive du jeu le 31 janvier 2018, NCsoft a prévu quelques surprises.

D'abord, et c'est la moindre des choses, toutes les micro-transactions (désormais désactivées) effectuées depuis le 30 août seront remboursées sous deux semaines. L'ensemble des joueurs doit également recevoir assez de monnaie du jeu pour débloquer absolument tout le contenu disponible (personnages, skins, etc.).

Enfin, tous les modes de jeux seront disponibles en même temps jusqu'à la fermeture définitive des serveurs. Un joli baroud d'honneur.