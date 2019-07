Compromis trouvé autour de la proposition de loi « anti-Huawei »

Nouvelle build pour les testeurs Insiders inscrit dans le programme rapide. La préversion 18932 contient un lot de nouvelles fonctions, dont beaucoup sont consacrées à l’accessibilité.

Le contrôle oculaire gagne ainsi plusieurs capacités, dont le glisser/déposer, la pause, le support des boutons sur certains matériels pour cliquer, la possibilité pour les développeurs d’exploiter le suivi des yeux via la Gaze Interaction Library ainsi que des réglages plus complets.

Le narrateur pourra également commencer à lire immédiatement une page web ou un email dès l’ouverture d’un de ces derniers, option que l’on peut désactiver. La loupe devient également compatible avec le thème sombre et le réglage de taille du texte.

Les notifications gagnent de leur côté de nombreuses capacités. On peut ainsi accéder aux paramètres depuis le haut du centre d’action, les notifications gagnent une roue crantée permettant de couper tous les futurs messages provenant de l’application, une option permet de couper tous les sons, les applications peuvent être classées par ordre de notifications récentes et certaines images ont été ajoutées pour rendre l’ensemble plus visuel.

Enfin l’application Votre téléphone, en plus de synchroniser les notifications du smartphone Android, est désormais compatible avec les écrans tactiles des ordinateurs et tablettes. Elle gère les touchers simples et prolongés.

Notez que le canal rapide distribue les préversions de la branche 20H1, donc destinée à tester la mise à jour majeure du printemps 2020. Le canal lent est dédié depuis peu aux tests sur la version 19H2, qui semble ne contenir que des améliorations de performances et de fiabilité.

Contrairement à tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant, il est donc impossible de basculer du canal rapide vers le lent sans passer par une réinstallation complète de Windows.