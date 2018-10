Communication par satellite : l'armée sélectionne Orange Business Services et Telespazio

Les deux partenaires expliquent avoir mis en commun « leurs équipes, leurs compétences et leurs infrastructures » pour développer leur offre MONaLiSat : Méta-Opérateur National pour les Liaisons Satellite.

Elle a été sélectionnée par la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la défense (DIRISI) et propose des communications terrestres et maritimes dans plusieurs bandes de fréquences avec « une sécurité de bout en bout ».

Telespazio est une société détenue à 67 % par Leonardo et 33 % par Thales.