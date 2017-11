Comment la matière s'accumule à la surface d'un astre au cours de sa formation ?

Trois semaines après les Mate 10 (Pro), le fabricant revient avec une version plus accessible. Ce smartphone dispose d’un écran IPS de 5,9 pouces occupant 83 % de l’espace. Sa définition est de 1 080 x 2 160 pixels (format 2:1).

À l’intérieur, un SoC Kirin 659 est aux commandes, avec 4 Go de mémoire vive et 48 Go de stockage disponibles pour l’utilisateur, sur les 64 Go présents. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, lecteur d’empreintes digitales et de nombreux capteurs sont évidemment de la partie. Toutes les caractéristiques techniques (avec une comparaison avec le Mate 10 Pro) sont disponibles par ici.

Le Mate 10 Lite se démarque sur un point : il dispose de pas moins de quatre capteurs optiques, deux à l’avant et deux à l’arrière. Ils affichent respectivement 12 et 2 Mpixels, contre 16 et 2 Mpixels. Dans les deux cas, le but est le même : le plus gros capteur se concentre sur l’image, le second sur la profondeur de champ.

Dommage par contre qu’Android 7 (Nougat) seulement soit aux commandes, alors que les Mate 10 (Pro) ont droit à Android 8 (Oreo). Le fabricant annonce un tarif de 349 euros. Darty le propose d’ores et déjà en stock à ce prix.