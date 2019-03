Comment activer dès maintenant le mode sombre de Facebook Messenger ?

Il ne reste plus que quelques semaines avant la finalisation de la mise à jour 1903 pour Windows 10. La nouvelle préversion 18348 diffusée dans le canal rapide ne contient donc qu’une seule nouveauté, outre les corrections : la compatibilité avec Emoji 12.0.

Gaufre, loutre, glaçon, oignon, planète avec anneaux, goutte de sang, différents handicaps (dont un pour les malentendants) ou encore 171 variations d’emojis existants pour prendre en compte des genres et couleurs de peau sur des emojis jusqu’ici jaunes.

Si Apple a souvent été premier dans ce domaine avec iOS et macOS, Microsoft est devenu l’un des plus rapides dans la course aux emojis, grâce aux mises à jour semestrielles.

On ne sait pas encore quand le canal lent y aura droit, la première build étant arrivée il y a seulement quelques jours.