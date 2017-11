Commandez vos pizzas Domino's directement depuis Slack

Première mouture stable pour ces importants composants d’Android, disponibles depuis plusieurs mois aux développeurs.

Les Architecture Components veulent simplifier le développement des applications Android en fournissant tout un lot de bibliothèques pour gérer les opérations communes, comme la gestion du cycle de vie ou la persistance des données. Dans la vidéo de présentation de la page officielle, Google explique que ces composants permettent de rendre l’application plus modulaire et d’éviter nombre d’erreurs courantes.

S’agissant d’une première version finale, elle sera complétée à l’avenir par d’autres composants. Parmi ceux déjà disponibles, on notera en particulier LiveData et Rooms. Le premier gère les données actives, fournit des états et mises à jour. Le second gère le stockage permanent sans avoir à plonger directement les mains dans SQLite.

Google note que même s’il s’agit d’une version stable, de nombreux éditeurs se servent des composants en bêta depuis plusieurs mois. Selon l’entreprise, ils seraient d’ailleurs satisfaits de pouvoir se concentrer sur les nouveautés sans avoir toujours à réinventer la roue.