Collections #2–5 : 2,2 milliards de noms d'utilisateurs et mot de passe dans la nature

Le kit ambitionne pour rappel de faciliter le développement des applications UWP (Universal Windows Platform) en fournissant des modèles et de l’aide aux développeurs. Le composant est open source (licence MIT).

La version 2.5 avait apporté le support de Visual Studio 2019, la 3.0 permet au code d’être généré comme une solution multi-projets, en l’occurrence UWP et .NET Core. Selon Microsoft, cet permet une meilleur « réutilisation et séparation de la logique de code ».

Parmi les autres nouveautés, et outre les inévitables corrections de bugs, on relève l’ajout de nouveaux projets via un clic droit, la vue Horizontal Navigation remplace l’ancien modèle Pivot de navigation et la mise à jour de MVVMLight pour utiliser la bibliothèque .NET Standard.