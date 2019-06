Collecte téléphonique : la NSA prise à nouveau la main dans le sac

Le premier changement concerne la page d'accueil et les vidéos « À suivre ». Les suggestions sont classées suivant plusieurs critères : centre d'intérêt commun, issues de la même chaîne ou « d'autres sujets susceptibles de vous intéresser ». Les utilisateurs sur Android en anglais sont les premiers à en profiter, les autres suivront.

De plus, YouTube laisse désormais la possibilité de retirer une chaîne de toutes les recommandations. Cette fois-ci, Android et iOS sont directement concernés.

Enfin, l'application affiche de plus amples détails sur les raisons qui l'ont poussé à vous recommander une vidéo. Cette dernière fonctionnalité est en place sur iOS et arrivera prochainement sur Android et sur la version web.