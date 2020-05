CNRS : « Ce que l'on sait (ou non) de la circulation du virus dans l'air »

C’est un sujet d’actualité avec la pandémie dûe au virus SARS-CoV-2. Dans son Journal, le CNRS interviewe le physicien et chimiste Jean-François Doussin afin de livrer « un état des lieux des connaissances sur la propagation du virus dans l’air ».

Il revient notamment sur une « étude » rédigée par 12 universitaires italiens : « Les auteurs de ce document, qui ne sont pas des spécialistes de la pollution atmosphérique, y affirment que les concentrations élevées de particules fines dans le nord de la Péninsule, une vallée très industrielle donc très polluée, ont pu favoriser la propagation du coronavirus dans le Piémont, en Lombardie, en Vénétie et en Émilie-Romagne ».

Problème : « Bien que cette étude ne réponde pas aux critères qui garantissent la validité des résultats scientifiques (elle n’a pas été évaluée par des pairs), et malgré l’appel à la prudence lancé par la Societa Italiana di Aerosol […] et relayé dans l’Hexagone par Actris-France […], la thèse défendue par les chercheurs italiens a jeté le trouble et reçu un écho retentissant ».

La suite ne surprendra pas grand monde : « De grands journaux nationaux et internationaux l’ont reprise, présentée comme acquise, et ont même parlé des particules fines comme d’une "autoroute pour le coronavirus". Cette thèse s’est propagée sur les réseaux sociaux sachant que les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes… ».

Une situation qui arrive malheureusement bien trop souvent, certains cédant à la facilité ou au clickbait en relayant à tout va des publications (« Selon une étude, … »).

Dans le reste de l'interview, il évoque les risques et la manière dont peut se propager le virus, mais aussi la frustration que de la population face à l’incertitude des scientifiques. Par exemple, dire « Pour l’instant, nous ne savons pas. Nous saurons peut-être un jour, mais impossible de dire quand » n’est pas, selon Doussin « un discours faible », c’est « une éthique ».