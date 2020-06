Clusif : bilan des menaces informatiques et pratiques de sécurité dans les entreprises

Le Club de la sécurité de l'information français vient de publier la première partie de son étude sur les Menaces Informatiques et Pratiques de sécurité (MIPS). Elle concerne les entreprises de plus de 100 salariés. Dans ce rapport, on peut lire que la « sécurité de l’information, tout le monde pense que c’est important, elle avance… mais les budgets restent précaires ! ».

Dans sa conclusion, le Clusif explique que « la menace qui pèse sur l’information est toujours bien présente en 2020 et l’enquête montre une nouvelle fois à quel point les erreurs (personne n’est parfait…), les malveillances (certains se lèvent le matin pour cela…) et les incidents de sécurité liés à l’information ne fléchissent pas ».

Une autre étude sur les collectivités territoriales sera publiée le 30 juin 2020 et une troisième sur les internautes le 7 juillet.