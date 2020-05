CloudFlare propose un test plutôt complet de votre connexion internet

De tels outils sont nombreux, mais le géant américain mise sur un résultat graphique et détaillé, à l'opposé du simpliste Fast.com de Netflix.

On peut ainsi voir via quel serveur sont effectué les tests, l'évolution des relevés pour différentes tailles de fichiers, le niveau de latence et de gigue, etc.

Le tout est open source, CloudFlare en profitant pour vanter son offre d'hébergement serverless, les Workers, et l'outil qui leur est associé : Wrangler.

La page ne contient pas de publicité. Concernant les données des relevés, elles sont anonymisées, l'entreprise rappelant qu'elle ne vit pas de leur revente ou de la publicité. Elles sont néanmoins utilisées « pour déterminer comment améliorer notre réseau ».