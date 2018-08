Cloudflare lance officiellement son offre Stream

Sur le forum de la société, un community manager explique que seuls « NTFS pour Windows, HFS + ou APFS pour Mac et Ext4 pour Linux » seront pris en charge à partir du 7 novembre prochain. Il ajoute que le but de l'opération est « de garantir une stabilité et une expérience cohérente ». BTRFS, XFS et bien d'autres passent ainsi à la trappe.

Sur le forum et les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs se plaignent de ce changement de politique. Ils expliquent à tour de rôle qu'ils ne vont pas réinstaller toute leur machine pour changer de système de fichier, ou bien laisser de côté le chiffrement.

Sur ce point, Dropbox donne quelques précisions : « ecryptfs n'est pas pris en charge, mais la synchronisation se poursuit dans Dropbox avec les systèmes de fichiers acceptés qui font l'objet d'un chiffrement de disque complet (par exemple, LUKS) ».