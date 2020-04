CloudFlare lance des résolveurs DNS « pour les familles », bloquant par erreur des sites LGBTQIA+

La société, elle aussi une habituée des annonces sérieuses le 1er avril, a dévoilé un nouveau résolveur DNS « pour les familles ». Il peut prendre deux formes :

1.1.1.2 (1.0.0.2 en secondaire) qui essaye de bloquer les logiciels malveillants

1.1.1.3 (1.0.0.3 en secondaire) qui essaye en plus de bloquer les contenus pour adultes

À l’avenir, CloudFlare prévoit de proposer des options supplémentaires, notamment afin de mettre en place des listes blanches/noires, mais aussi « définir les heures de la journée où des catégories comme les réseaux sociaux sont bloquées ».

Et ce qui devait arriver rapidement : « une erreur a conduit à bloquer des sites LGBTQIA+ », explique la société dans un nouveau billet de blog. Matthew Prince (fondateur et directeur général de CloudFlare) s’en explique dans un second billet de blog et détaille les mesures mises en place pour éviter que cela ne se reproduise.