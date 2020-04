Cloudflare : bêta du VPN WARP pour Windows et macOS, prise en charge de WebAuthn

Le VPN de l’entreprise américaine a été initialement proposé début 2019 sous forme d’option dans l’application 1.1.1.1 pour Android et iOS. Il a fini par acquérir une vie propre, les utilisateurs réclamant une version pour ordinateurs de bureau.

Cloudflare lance en réponse une préversion de son client pour macOS et Windows, qui fonctionne globalement de la même manière que les applications mobiles. Une fois actif, il permet le chiffrement et la « tunnellisation » des données entre l’appareil et les serveurs de Cloudflare. Une fois cette version stabilisée, l’attention se tournera vers Linux.

Rappelons qu’un VPN est une solution à des problèmes spécifiques, comme la nécessité de masquer son adresse IP ou d’accéder à un service particulier depuis un pays où il n’est pas autorisé. Choisir un VPN implique de lui faire confiance, car son éditeur devient dépositaire de toutes les informations que l’on cherche à cacher, quelle que soit la raison.

Cloudflare garde pour l’instant relativement intacte son image de société « respectueuse » de la vie privée, en ayant signé la charte de Mozilla sur les conditions précises de sa promotion dans Firefox et, plus récemment, en ayant publié les résultats d’un audit indépendant.

Mais Cloudflare reste une société américaine, soumise donc aux lois de ce pays, dont le Cloud Act. Elle doit tenir à disposition des forces de l’ordre les données qui pourraient lui être réclamées en cas d’enquête.

Parallèlement, Cloudflare annonce – enfin ! – la compatibilité avec les clés 2FA et le protocole Web Authentication (WebAuthn). Les clients sont d’ailleurs encouragés à s’en servir dès maintenant pour protéger l’accès à leur compte.