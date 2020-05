Cloud gaming : Gamestream lève 3,5 millions d’euros

Cette opération a été menée par Eponyme Partners. Dans ce tour de table, on retrouve « les actionnaires historiques parmi lesquels le spécialiste des serveurs 2CRSi », mais aussi « de nouveaux investisseurs, dont le spécialiste des télécoms Ronny Verhelst, qui rejoint le conseil d’administration de la société, et les frères Remo et Philipp Bienz, propriétaires de la chaîne Revier Hotels ».

Cette manne financière servira à « renforcer ses équipes de développement, et accélérer sa stratégie d’acquisition de contenus en enrichissant son catalogue actuel de nouveaux titres phares ».

La société revendique être le « leader mondial des solutions de jeux vidéo en streaming (Cloud Gaming) à destination du marché B2B. La start-up fournit aux professionnels des télécoms et de l’hospitality (hôtels, hôpitaux…) ».

Son équipe comprend 30 personnes sur les sites de Paris, Nancy et Dubaï ; une ouverture à Taiwan est prévue « prochainement ».