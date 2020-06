Cloud externe : Capgemini fait la liaison entre services publics et fournisseurs (notamment français)

L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP, une centrale d’achat placée sous la tutelle des ministres chargés de l'Action et des Comptes publics et de l’Éducation nationale) indiquait il y a quelques semaines que le marché Services d’informatique en nuage (cloud externe) était attribué à Capgemini. La mise en place est prévue pour ce mois de juin.

« Ce marché a pour objectif d’accélérer la transformation et la production de services numériques auprès des ministères, des collectivités territoriales et de l’ensemble de la sphère publique ». Les organisations concernées « pourront accéder à une palette d’offres cloud computing externes, proposées par les principaux acteurs sur le marché français, européen et mondial, à des conditions économiques préférentielles ».

La liste n’est pas précisée, mais selon l’AFP, on y retrouverait OVH, Scaleway et Outscale chez les Français.