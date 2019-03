Clé de sécurité : Yubico publie une nouvelle application de connexion à Windows

L'opérateur permet depuis plusieurs années de passer des appels en Wi-Fi (VoWiFi), mais cette fonctionnalité se faisait désirer pour les SMS. C'est désormais chose faite sur les derniers iPhone, comme l'indique iGen.

Pour en profiter, il faut disposer d'iOS 12.2 et de la mise à jour 36.0 de l'opérateur. Pour rappel, Bouygues Telecom et SFR proposent déjà les SMS en Wi-Fi depuis longtemps et sur une liste bien plus grande de terminaux (voir ici et là).

Free Mobile est le seul opérateur national à n'avoir pour le moment ni l'un ni l'autre.