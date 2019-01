Class action en vue pour Apple

Comme déjà annoncé en juin dernier, Steam ne prend désormais plus en charge Windows XP et Vista. Il n'est donc plus possible de lancer le moindre jeu ou d'accéder à sa bibliothèque à partir d'une machine utilisant l'un de ces systèmes d'exploitation.

Valve justifie ce changement est imposé par l'implémentation de nouvelles fonctionnalités de Steam, telles que le nouveau système de chat. Elles reposent sur une version de Chrome qui ne prend plus en charge Vista et XP.

Si vous êtes dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à opter pour une version plus récente de Windows, ou de basculer vers Linux ou MacOS pour accéder de nouveau à votre ludothèque. Rappelons que Windows XP n'est plus mis à jour pour le grand public depuis 2014.