Clap de fin pour Coinhive

En octobre 2016, Microsoft cessait la vente de son bracelet Band 2. Les services et applications mobiles associés étaient par contre toujours disponibles, permettant aux utilisateurs de s'en servir normalement.

Ce ne sera plus le cas à partir du 31 mai : « le site Microsoft Health Dashboard sera fermé et les applications Microsoft Band seront supprimées », comme le rapporte The Verge. Il est évidemment possible d'exporter ses données jusqu'à la date fatidique.

Les bracelets continueront de fonctionner après, mais uniquement avec les fonctions internes : nombre de pas quotidiens, fréquence cardiaque, entraînements de base, suivi du sommeil et alarmes. Par contre, ne réinitialisez surtout pas le Band, « la fin du service rendra impossible la configuration ».

Les utilisateurs actifs ayant synchronisé leur bracelet au moins une fois entre le premier décembre et le premier mars ou dont le Band est encore sous garantie peuvent recevoir un remboursement de 80 dollars pour un bracelet, ou 175 dollars pour deux.