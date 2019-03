Citrix victime d'une cyberattaque, 6 To auraient été dérobés par un groupe iranien

Le jeu sortira officiellement le 15 mars, avec un Early access dès le 12 mars pour les joueurs éligibles. Pour les éditions dématérialisées sur Xbox One et PC, il est d'ores et déjà possible de commencer à télécharger le jeu.

Par contre, si vous avez acheté le jeu sur un disque physique, il faudra commencer par l'installer à partir de ce support. Il vous sera alors demandé de télécharger Title Update 1 qui pèse entre… 48 et 52 Go !

« Que vous installiez le jeu à partir d’un disque physique ou que vous l’achetiez numériquement, la taille finale de l’installation, y compris avec le correctif, sera de 48 à 52 Go », explique l'éditeur. Bref, il faudra grosso modo retélécharger l'équivalent de l'intégralité du jeu.

La chanson est la même sur PS4, sauf que « la taille finale de l'installation du disque dur, correctif compris, sera comprise entre 88 et 92 Go ». L'éditeur ne précise pas pourquoi une telle différence.

Prévoyez ensuite 2 Go de plus pour la mise à jour Title Update 1.5 prévue pour aujourd'hui.