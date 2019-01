Cisco corrige deux importantes failles exploitées dans ses routeurs RV320 et RV325

Exploitée, elle permet à l’appelant d’écouter ce qui se passe chez le destinataire. Sous certaines conditions, il est même possible de voir par sa caméra.

L’opération est aisée : on lance un appel FaceTime vidéo vers un contact compatible, on ouvre les options de l’appel (depuis le bas de l’écran), on s’ajoute soi-même à la conversation. Et c’est tout.

Si le correspondant a le malheur de se servir d’un de ses boutons volume ou d’alimentation pour couper la sonnerie sans pour autant raccrocher, il déclenche sans le vouloir la caméra en façade. L’appel vidéo est alors complet, jusqu’à ce que l’on raccroche.

La réaction d’Apple n’a pas tardé : les appels FaceTime vidéo sont désactivés jusqu’à nouvel ordre. La société a indiqué à plusieurs médias qu’un correctif était en cours de développement. La mise à jour devrait être déployé dès cette semaine.

La faille fait tâche aussi bien par ses implications que par son exploitation, à la portée du premier venu, en particulier chez une entreprise pour qui la sécurité et la vie privée sont deux de ses principaux chevaux de bataille. La réaction a néanmoins été très rapide.