Chrome ne permettra plus de télécharger des fichiers dans HTTPS depuis une page « sécurisée »

Google renforce ses règles en matière de contenu « mixte » avec cette annonce, qui vise à renforcer la sécurité des utilisateurs et leur éviter d'éventuelle déconvenues.

En effet, si vous êtes sur une page dite sécurisée, avec chiffrement de la connexion via SSL/TLS, il était possible de télécharger un fichier via HTTP.

Un problème puisque l'utilisateur n'était pas forcément informé que cette ressource ne bénéficiait pas du même niveau de protection.

Ce sera donc interdit à compter de Chrome 86, attendu pour octobre 2020. D'ici là, chaque nouvelle version du navigateur bloquera ou avertira sur de nouveaux types de fichiers, dès Chrome 82 prévu pour avril.