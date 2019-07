Chrome facilite le paiement via Google Pay

Apple a publié hier soir une nouvelle fournée de bêtas à destination des développeurs. Cette troisième fournée devrait engendrer rapidement la deuxième bêta publique – peut-être dès ce soir – la première ne datant que de la semaine dernière.

On ne connait pas la liste des changements dans ces nouvelles préversions, Apple ne communiquant pas à ce sujet et n’ayant jamais publié de notes de version. Tout juste la firme précise-t-elle qu’aucune build n’est pour l’instant disponible pour les iPhone 7 et 7 Plus, probablement à cause d’un sérieux bug. Les développeurs concernés doivent donc rester sur la bêta 2 pour l’instant.

On note quand même ça et là quelques petits changements à l’usage dans iOS 13, comme une nouvelle option pour FaceTime afin d’améliorer le suivi des yeux, l’accès plus simple aux abonnements depuis les réglages iCloud, des statistiques plus fournies sur l’environnement sonore (bruit) ou encore une section Arcade plus fournie dans l’App Store.

Toutes ces versions sont disponibles depuis la recherche habituelle de mises à jour. Les développeurs qui avaient attendu pourront récupérer les profils idoines depuis le site d’Apple qui leur est réservé.