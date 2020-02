Chrome 81 (bêta) est là : Web NFC, AR et formulaires améliorés

Google vient d'officialiser la liste des nouveautés de la prochaine mouture de son navigateur. L'élément principal mis en avant est l'arrivée de Web NFC sur les appareils mobiles, permettant de lire des tags mais aussi d'y écrire. On imagine que cela sera utile dans de nombreuses situations, notamment pour le support des clés de sécurité NFC.

La réalité augmentée fait son entrée dans l'API WebXR, intégrée depuis Chrome 79. De son côté, a Hit Test API doit permettre aux développeurs de plus facilement placer les objets virtuels dans l'environnement réel.

Il est également question de la mise en place de tests de fonctionnalités spécifiques aux développeurs via une nouvelle mécanique : les Origin Trials. Les images accessibles via HTTPS ne seront plus diffusées sans chiffrement du flux, leur URL pouvant être réécrite à la volée.

On note d'autres petites améliorations comme l'amélioration visuelle des éléments d'un formulaire sous Windows. Tous les détails sont par ici.