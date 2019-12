Chrome 79 de retour sur Android, le bug de WebView est corrigé

Le déploiement de la dernière version du navigateur de Google n’est pas passé inaperçu : elle faisait planter d’autres applications Android à cause du composant WebView et d’un changement sur l’emplacement du stockage local et de WebSQL.

La mise à jour avait été retirée le temps de trouver une solution et d’ajouter un correctif. C’est désormais chose faite avec. Les données de l'application n'ont pas été perdues et seront rendues visibles dans les applications avec la mouture 79.0.3945.93.

Google précise de nouveau que « les données des applications ne sont pas perdues et seront rendues disponibles avec cette mise à jour ».