Chrome 78 : Google corrige deux failles avec une dangerosité élevée, une déjà exploitée

La semaine dernière, se tenait la 10e édition du salon du jeu vidéo parisien. L'occasion pour des milliers de joueurs de faire la queue pendant des heures pour essayer quelques jeux.

Maintenant que le salon a fermé ses portes, l'heure est au bilan : 194 exposants, 227 marques et 317 000 visiteurs, au sens large du terme. Le décompte agrège en effet les flux quotidiens des « visiteurs payants et invités, exposants, équipes d’animation et de sécurité, médias, professionnels, publics de l’avant-première et des nocturnes ».

C'est « seulement » 1 000 de plus que l'année dernière, pour 6 exposants et 4 marques supplémentaires. L'écho médiatique évolue : une cinquantaine d'articles et sujets en moins, pour un millier de reportages vidéo (blogs et réseaux sociaux) de plus.

Une infographie détaillée a été mise en ligne par les organisateurs. Ces derniers en profitent pour annoncer la date de la prochaine édition : du 23 au 27 octobre 2020.