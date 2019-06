Chrome 75 corrige 42 failles et cache un mode lecture

Chrome 75 est maintenant disponible pour Android, Linux, macOS et Windows. On ne trouve que peu de nouveautés visibles pour les utilisateurs. Mais en fouillant, on peut mettre la main sur le mode lecture, caché dans les « flags ».

En se rendant sur chrome://flags/#enable-reader-mode , on active le réglage expérimental pour débloquer le fameux mode. Sur la page qui vous intéresse ensuite, il faut aller dans le menu général du navigateur et cliquer sur « Convertir la page » - un nom bien étrange.

Une chose est sûre : on est bien loin du mode lecture de Firefox. Passer par le menu général est d’abord pénible, plutôt que de cliquer sur une petite icône à droite de la barre d’adresse.

Ensuite, et surtout, on n’obtient qu’une vue clairement pensée à un écran de smartphone. Et pour cause : le mode lecture est celui de la version Android du navigateur. Google aurait pu en profiter pour ajouter des options de présentation, mais on ne peut toucher à rien, rendant pour l’instant ce mode lecture peu utile.

Comme toujours avec Chrome, la plupart des nouveautés sont en fait réservées aux développeurs. Par exemple, une nouvelle manière de réduire la latence des éléments canvas, le partage possible de fichiers entre applications web ou encore la possibilité d’utiliser les underscores comme séparateurs pour les littéraux numériques.

À noter également la correction de 42 failles de sécurité tout de même, dont deux de sévérité très élevée (CVE-2019-5828 et CVE-2019-5829). Il est donc recommandé de mettre à jour le navigateur aussi rapidement que possible.

Comme d’habitude, le téléchargement de la nouvelle version se fait en tâche de fond. Il suffira donc de relancer Chrome pour finaliser l’installation.