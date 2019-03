Chrome 73 débarque sur Android, l'économiseur de données actif sur les pages sécurisées

Google met surtout en avant deux nouvelles fonctionnalités : « parcourir facilement des articles suggérés lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet » et « des pages optimisées qui se chargent plus rapidement et consomment moins de données », sans plus de détails.

Dans ce dernier cas, il s'agit sans doute de Lite Pages, annoncé il y a peu : l'économiseur de données fonctionne sur les pages HTTPS, en plus de celles en HTTP.

La fonction doit être activée manuellement. Elle exploite en partie les serveurs de Google comme proxy, ces derniers réduisant la quantité de données à récupérer par votre appareil Android via diverses optimisations pour diminuer le temps de chargement.

Dans le cas des pages HTTPS, la société précise que « seule l'URL est partagée avec Google, les autres informations comme les cookies, les identifiants et le contenu personnalisé de la page ne sont pas transmises ».

Pour s'éviter les critiques, elle ajoute que ce mode de fonctionnement n'est actif que lorsque la connexion est lente, quand Chrome estime que le temps de chargement risque de prendre plus de cinq secondes avant le FCP (First Contentful Paint).

Un logo « Lite » apparaîtra d'ailleurs quand cette fonctionnalité est active, permettant d'un clic de retrouver la page originale.