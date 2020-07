Chrome : Google va s’occuper de la consommation de mémoire et d’énergie sur les Mac

Il faut se battre pour préserver sa couronne. Chrome subit une pression nouvelle, de la part de navigateurs plus agressifs sur la vie privée, les fonctionnalités ou les performances.

Dans ce dernier domaine, Google a confirmé au Wall Street Journal que des améliorations significatives étaient en préparation pour optimiser Chrome sur les Mac, dont la gestion des onglets. L’accent sera particulièrement sur la limitation des ressources de ceux en arrière-plan.

Ces optimisations devraient avoir « des conséquences spectaculaires sur la batterie et les performances ». Tant mieux, car Safari 14 sera une version majeure, avec un accent net sur les performances.

Sur la page de présentation de macOS Big Sur, Apple ajoute que son navigateur permet une heure de surf en plus que Chrome et Firefox, et jusqu’à trois heures supplémentaires de vidéo en streaming. Il fallait donc réagir.

La période est intéressante, car la position de Chrome pourrait être rapidement remise en cause si le géant ne fait pas quelques efforts. Ses performances pures ne peuvent pas tout justifier, et même ce terrain est maintenant contesté.