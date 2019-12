Chiffrement : l’EFF publie la version 1.0 finale de son Certbot

En 2015, l’Electronic Frontier Foundation lançait son projet Certbot, destiné à automatiser et donc faciliter le chiffrement sur les sites web.

La version 1.0 finale est disponible depuis peu et témoigne de l’évolution du projet en quelques années. Certbot était initialement destiné à récupérer et déployer des certificats Let’s Encrypt.

Il a depuis gagné une compatibilité (en bêta) avec Windows, la prise en charge de plus d’une douzaine de fournisseurs DNS pour la validation des domaines ou encore la configuration Nginx automatique.

L’EFF rappelle que le projet s’inscrit dans le cadre plus global de sa poussée pour un chiffrement généralisé, puisqu’il « protège les gens contre l’espionnage, l’injection de contenus et le vol de cookies, qui peut être utilisé pour prendre le contrôle de votre compte ».

La fondation rappelle que depuis l’arrivée de Let’s Encrypt et de Certbot, le trafic HTTPS est passé de 40 à 80 % en quelques années seulement. Elle se félicite du chemin parcouru, mais nous rappellerons de notre côté que ces derniers 20 % sont justement les plus difficiles à conquérir.

Elle remercie les plus de 30 000 personnes ayant participé d’une manière ou d’une autre à l’amélioration de Certbot. Durant la phase bêta, l’outil aurait « aidé plus de deux millions d’utilisateurs à maintenir un accès à HTTPS sur plus de 20 millions de sites ».