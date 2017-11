Chia, une énième alternative à Bitcoin, pour sauver la planète

L’un des gros problèmes de Bitcoin, tient au fait que chaque transaction réclame une quantité importante d’énergie (environ 250 kWh) pour être validée. De quoi alimenter un foyer américain pendant une semaine.

Pour éviter un tel gaspillage, plusieurs crypto-monnaies alternatives délaissent le principe de la preuve de travail, coûteux en énergie, au profit d’autres solutions comme la preuve d’enjeu où la preuve de possession, ne nécessitant pas de puissance de calcul particulière.

Bram Cohen, le créateur de la crypto-monnaie Chia, veut quant à lui se reposer sur celui de la preuve d’espace. Le principe est simple : lorsqu’un bloc est forgé sur la blockchain, il est propagé au nœuds du réseau. Quand un « fermier » trouve un de ces blocs, il le publie au reste du réseau.

Les autres fournissent quant à eux la meilleure preuve d’espace, c’est-à-dire du stockage qu’ils peuvent mettre à disposition du réseau. Les trois meilleures sont rapidement diffusées au réseau, et un des « time servers » qu’il contient confirme l’heure à laquelle la preuve a été fournie et valide ainsi le nouveau bloc.

L’idée est que tout le monde dispose d’espace de stockage libre qui pourrait servir à la validation de ces transactions sans causer de surcoût de consommation. À moins que soudainement, dans le but d’avoir la plus grosse preuve à fournir, tout le monde se mette à acheter des disques durs de 10 To et à en brancher 40 sur une carte mère bardée de contrôleurs SATA.

Certains pourraient alors entasser de telles machines dans de grands hangars, pour que dans quelques années, tout le monde se plaigne de la consommation des disques durs.