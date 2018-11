Changements à la présidence des conseils d'administration de Tesla et Virgin Hyperloop One

Sony a discrètement lancé une nouvelle variante de sa PlayStation 4 Pro, numérotée CUH-7200 et proposée en pack avec Red Dead Redemption 2. Elle ressemble en tous points à la version originale de la console, à quelques menus détails près, comme l'utilisation d'un connecteur d'alimentation plus petit.

Dans le détail, Eurogamer note que l'alimentation interne a bel et bien été changée par rapport aux modèles précédents, ainsi que le système de refroidissement. La nouvelle version est plus silencieuse, avec un niveau sonore en jeu de 48 dB contre 50 dB pour la révision CUH-7100 et 55 dB pour la CUH-7000 commercialisée il y a deux ans.

Ce silence a toutefois un prix : l'air expulsé à l'arrière de la machine est sensiblement plus chaud. Attention donc à garder cette PS4 Pro dans un endroit suffisamment ventilé