Chang'e 4 : des photos et un panorama depuis la face cachée de la Lune

Les plans de Mozilla ont légèrement reculé, et c’est désormais à Firefox 69 qu’incombera la mission de désactiver Flash par défaut. Ce qui signifie que les utilisateurs auront encore la possibilité de s’en servir si besoin.

L’information est apparue il y a trois jours dans un rapport de bug. Si l’on s’en tient aux prévisions actuelles, Firefox 69 doit être diffusée le 3 septembre 2019. Comme toujours, ce changement apparaîtra d’abord dans le canal Nightly avant d’atteindre la bêta publique, environ six semaines avant la version stable.

Flash est actuellement le dernier plugin au format NPAPI à être encore supporté. Les autres, comme Silverlight ou Java, ne le sont plus depuis Firefox 52 déjà (mars 2017). Ce n’était toutefois qu’une question de temps, puisque Adobe prévoit la fin du support de Flash pour fin 2020.

Mozilla prévoit pour sa part le retrait définitif du support de Flash début 2020. Les utilisateurs souhaitant encore s’en servir n’auront d’autre choix que de se tourner vers la dernière version ESR (Extended Support Release) disponible, qui prolongera alors la prise en charge d’un an. En 2021, plus aucune mouture du navigateur ne supportera Flash, ce dernier ne recevant plus aucun correctif.

Ce sera la fin du parcours des plugins NPAPI, que beaucoup souhaitaient voir disparaître. Ils permettaient l’utilisation de binaires sur lesquels les navigateurs n’avaient pas prise. Des composants tiers avec leurs propres failles, Flash ayant prouvé l’ampleur du problème avec une cascade de vulnérabilités pendant des années.