Chaînes de sports sans match L1 ou L2 : action collective contre Canal+ et BeIN Sports

« Les abonnés à Canal+ et BeIN Sports se sont vus privés des matches de Ligue 1 et de Ligue 2, qui auraient dû être diffusés entre le 14 mars et la fin du mois de mai, sans qu’aucune compensation financière ne leur soit proposée ».

Voilà la mèche qui a allumé une nouvelle action collective lancée par le site V pour Verdict.

« Les diffuseurs ont refusé dans un premier temps de solder les droits TV avant de négocier récemment leur montant fortement à la baisse. D’un autre côté, ils n’ont toujours pas accordé de remise ou avoir à leurs abonnés ».

L’initiative réclame le remboursement des abonnements de mars, avril et mai « puisque les programmes en considération desquels ils avaient contracté, ont été supprimés ».

En cas de victoire, les participants peuvent choisir de conserver la somme récupérée, « soit d’en faire don au club de Ligue 1 ou de Ligue 2 de leurs choix ».

L’action collective est portée par les cabinets Active Avocats à Lyon et Artemia à Paris.