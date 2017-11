Centriq 2400 : Qualcomm commercialise « le premier processeur serveur en 10 nm au monde »

Dans un courrier envoyé aux investisseurs par le PDG de Snap, Evan Spigel, on apprend que l’entreprise travaille à une révision en profondeur de l’ergonomie de son application.

La nouvelle n’est pas surprenante : l’interface de Snapchat n’est pas simple d’emploi. Elle fait nettement plus appel à l’apprentissage qu’à l’intuition, car les accès aux fonctionnalités se font via des séries de glissements entre écrans. Il faut donc retenir leurs positions respectives pour s’y retrouver. The Verge rappelle d’ailleurs que le dossier d’introduction en bourse comprenait un manuel d'utilisation de l’application.

L’exercice risque d’être périlleux. D’un côté, Spiegel promet une vraie cassure. De l’autre, Snap devra faire attention à ne pas perdre en cours de route des utilisateurs de longue date, habitués au maniement de cette interface particulière.

On apprend aussi que Snapchat devrait mettre plus en avant les contenus personnalisés. Une nouvelle application Android entièrement réécrite est également en travaux. Elle sera lancée dans quelques pays avant une diffusion plus générale.

Malheureusement, Evan Spiegel n’a donné aucune date. On ne sait donc pas quand ces nouveautés seront disponibles.