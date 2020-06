CentOS 8 à nouveau disponible, cette fois basé sur Red Hat Enterprise Linux 8.2

CentOS 8 est sortie en septembre dernier. La distribution est de retour, dans la même version, mais avec une base technique renouvelée.

La distribution a été recompilée en tenant compte des sources de Red Hat Enterprise Linux 8.2, sortie en avril. Elle est d’ailleurs officiellement nommée « 2004 » pour refléter l’année et le mois de disponibilité du code.

On y trouve des améliorations sur les outils d’administration, pour les conteneurs et le cloud, la mise en avant de cgroup v2, le support des règles NUMA via systemd et autres.

Les utilisateurs actuels de CentOS n’ont pas besoin de réinstaller le système. Les nouveautés ont été automatiquement diffusées via les mises à jour de la distribution.

Si vous souhaitez en revanche effectuer une installation neuve, vous pourrez télécharger les images ISO mises à jour pour l’occasion.