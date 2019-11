Ce soir, Ariane 5 ECA devrait décoller avec deux satellites à son bord (250e vol d'Ariane)

Ce sera le quatrième lancement de l'année avec Ariane 5, qui emmènera deux passagers : TIBA-1, pour Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space pour le compte du gouvernement égyptien, ainsi que GX5 pour l’opérateur Inmarsat.

Comme le nom de la mission l'indique (VA250), ce sera le 250e vol d'Ariane depuis son premier lancement le 24 décembre 1979. Le lancement sera effectué depuis le Lancement Ariane N°3 (ELA 3) à Kourou en Guyane Française.

La fenêtre de tir sera ouverte ce soir, entre 22h08 et 23h43. La mission (du décollage à la séparation des satellites) devrait durer 34 minutes et 14 secondes. C'est la version ECA (avec la plus grosse capacité) qui sera utilisée.