Cathay Pacific : des données de 9,4 millions de clients dans la nature, y compris bancaires

Tout a souri, ou presque, à Orange lors du troisième trimestre, si l'on se fie aux résultats financiers publiés ce matin par l'opérateur. Son chiffre d'affaires est en hausse de 0,6 % sur un an, à 30,6 milliards d'euros, tandis que son EBITDA atteint 9,7 milliards d'euros, en croissance de 3 % sur un an.

En France, Orange revendique 68 000 nouveaux clients sur son réseau fixe (+157 000 en FTTH, -89 000 en xDSL et autres), portant son total de clients fibre à 2,4 millions, sur 10,9 millions de foyers raccordables.

Côté mobile, on compte 82 000 lignes supplémentaires hors M2M ce trimestre (contre 321 000 il y a un an), au prix d'un taux de résiliation trimestriel passé de 11,4 % il y a un an à 14,3 % aujourd'hui. La concurrence entre les quatre grands opérateurs semble donc reprendre du poil de la bête. La couverture 4G dans l'hexagone atteindrait quant à elle 98,3 % de la population (+4,5 points sur un an).