Cassini : une photo posthume de Saturne, ses anneaux et aurores

La mission de la sonde Cassini de la NASA s’est terminée mi-septembre 2017 lorsqu’elle est rentrée dans l'atmosphère de Saturne. Une manœuvre délibérée et fatale.

Les scientifiques ont encore des tas de données à analyser, car elle est restée en orbite 13 ans, effectuant même des passages entre Saturne et ses anneaux, une première. Ils ont notamment permis d’obtenir des données et des images sur les aurores de la planète.

Des scientifiques de l’université de Lancaster ont mélangé ces informations (datées du 20 août 2017, avec des couleurs modifiées) avec des photos de Saturne de 2016 (en vraies couleurs). Le résultat est assez impressionnant.

Hasard ou non du calendrier, l’atterrisseur européen Huygens atterrissait sur Titan – le plus grand satellite naturel de Saturne – il y a tout juste 15 ans, le 14 janvier 2005. Il n’a pu transmettre des données que pendant un peu plus d’une heure, mais l’exploit était réalisé : il s’était posé sur Titan et avait envoyé de précieuses informations, en se servant de la sonde Cassini comme relais.